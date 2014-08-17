На Луганщині бійці Нацгвардії виявили укріпрайон сепаратистів

Як зазначається в повідомленні, система споруд та ходів між ними була виявлена в районі населеного пункту Білогорівка, на тактично важливій трасі, що сполучає населені пункти Лисичанськ та Серебрянка.

Споруди, збудовані з масиву дерева, бетонних перекриттів та спеціальних залізних заслонів, були створені для влаштування засідки українським силовикам. Засідка була обладнана на пануючій висоті над трасою та настільки тактично вміло, що, без сумніву, можна вважати – в її обладнанні брали участь люди, які, безперечно, мають знання військової тактики та мають інженерну підготовку, дуже вірогідно – це військові.Читайте такожНацгвардія звільнила населений пункт Гірське під Луганськом

У засідці сепаратисти залишили і озброєння. Під час перевірки було знайдено СПГ – 9 «Спис» (станковий протитанковий гранатомет призначений для ураження танків, самохідно-артилерійських установок та інших броньованих цілей, а також для знищення живої сили і вогневих засобів противника), підкреслюється в повідомленні.