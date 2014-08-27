На сайт Кабміну триває DDoS-атака

Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації (Держспецзв’язку) повідомляє про DDoS-атаку на веб-портал Кабінету міністрів України.

«Триває DDoS-атака на kmu.gov.ua», - повідомляється на офіційній сторінці відомства в Facebook.

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Згідно з повідомленням, також DDoS-атаці піддається сайт Держспецзв’язку, який розташований на одному майданчику з сайтом Кабміну.

За даними відомства, на даний момент фахівці Державного центру захисту інформаційно-телекомунікаційних систем (ДЦЗ ІТС) і підрозділу Держспецзв’язку CERT-UA успішно припиняють хакерські атаки.

«ДЦЗ ІТС, CERT-UA і провайдери працюють над купіруванням атаки», - говориться в повідомленні.

Станом на 10.45 27 серпня сайти відомств працюють у звичайному режимі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше невідомі хакери неодноразово проводили DDoS-атаки на інтернет-ресурси державних органів і урядових порталів.

У міжнародних ЗМІ неодноразово повідомлялося, що разом із військовою агресією Росії на сході України проросійські хакери продовжують проводити DDoS-атаки на українські сайти, а також на сайти НАТО та інших міжнародних організацій. На думку експертів, хоча атаки здійснюються за ініціативою приватних осіб, уряд Кремля підтримує дії хакерів.