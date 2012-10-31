У Держспецзв'язку стежать за спробами зламати систему інформації ЦВК

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку).

У повідомленні сказано, що в інформаційно-аналітичній системі «Вибори народних депутатів України», за допомогою якої здійснюється отримання інформації про підрахунок голосів від окружних виборчих комісій, товариством з обмеженою відповідальністю «Медірент» побудовано комплексну систему захисту інформації (КСЗІ).

«Система пройшла державну експертизу, за результатами якої було отримано позитивний експертний висновок Державного підприємства «Українські спеціальні системи», - наголошують у відомстві.

При цьому у повідомленні зазначається, що “створена КСЗІ надійно забезпечує захист інформації в інформаційно-аналітичній системі відповідно до нормативних документів, що унеможливлює будь-яке стороннє втручання та забезпечує цілісність і доступність інформаційних ресурсів”.

Водночас прес-служба повідомляє, що 28 жовтня 2012 року о 16.04 було розпочато “територіально розподілену DdоS-атаку на офіційне інтернет-представництво Президента України та офіційний веб-сайт Центрвиборчкому”. “Найбільша потужність атаки складала 62 Мбіт/сек. Географія атаки розподілялась наступним чином: 64% - з території України, 31% - з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону”, - сказано в повідомленні.

Держспецзв’язку зазначає, що протягом доби 28 жовтня “було зафіксовано понад 2340 мережевих атак, успішна реалізація яких могла призвести до порушення цілісності та достовірності інформації, розміщеної на офіційному інтернет-представництві Президента України та офіційному веб-сайті Центрвиборчкому”. “Силами фахівців Держспецзв’язку загрози було успішно локалізовано та заблоковано», - зазначено в інформації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступники голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна та Андрій Магера заявили про розбіжності в результатах голосування в деяких округах, вказаних в електронних та паперових протоколах.