У лісосмузі під Слов’янськом бійці Нацгвардії знайшли арсенал терористів - РНБО



Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, було вилучено постріли до РПГ, 20 ручних гранат, боєприпаси до стрілецької зброї.

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На місці триває робота експертів з метою подальшого обстеження місцевості.