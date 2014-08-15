У лісосмузі під Слов’янськом бійці Нацгвардії знайшли арсенал терористів - РНБО
22:56, 15 серпня 2014Політика
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Сьогодні під час оперативного відпрацювання території, прилеглої до Слов’янська, у лісосмузі військовослужбовці Національної гвардії України знайшли закладки з боєприпасами терористів.
У лісосмузі під Слов’янськом бійці Нацгвардії знайшли арсенал терористів / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, було вилучено постріли до РПГ, 20 ручних гранат, боєприпаси до стрілецької зброї.
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На місці триває робота експертів з метою подальшого обстеження місцевості.
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