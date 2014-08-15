У лісосмузі під Слов’янськом бійці Нацгвардії знайшли арсенал терористів - РНБО

22:56, 15 серпня 2014
Політика
0 0

Сьогодні під час оперативного відпрацювання території, прилеглої до Слов’янська, у лісосмузі військовослужбовці Національної гвардії України знайшли закладки з боєприпасами терористів.

Фото: УНІАН


Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. 

За його словами, було вилучено постріли до РПГ, 20 ручних гранат, боєприпаси до стрілецької зброї.

Читайте такожВійськові вилучили у бойовиків чергову партію зброї та вибухівки

На місці триває робота експертів з метою подальшого обстеження місцевості.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter