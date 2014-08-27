На сході України з'явилися військові без розпізнавальних знаків - очевидці

Добре озброєні чоловіки з російською говіркою та у формі без розпізнавальних знаків з'явилися у вихідні в невеликому населеному пункті на сході України, а у вівторок обладнали там укріплений блокпост, пише REUTERS.

За розповіддю двох очевидців, невідомі військові у населеному пункті Колоски ділилися сухими пайками з російськими написами, а на рукавах у них були білі пов'язки - такі ж, як у групи з десяти бійців, затриманих українськими військовими у Дзеркальному, приблизно у семи кілометрах від Колосків. В опублікованому у вівторок відеозаписі допиту вони назвалися російськими десантниками.

Розпізнавальні знаки на бронемашинах зафарбовані білими колами.

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Коли жителі під'їхали до блокпосту і запитали у новоприбулих бійців, як можна проїхати до сусіднього населеного пункту під назвою Комсомольське, озброєні люди запитали: "Де це?"

"Люди на новому блокпості - це були "ввічливі" військові, "зелені чоловічки". Точно не українські. Вони точно не звідси", - сказав очевидець.

За його словами, він та його сусіди з неділі нарахували у Колосках та їх околицях 38 бойових машин десанту та два заправники. Вони бачили й безліч військових вантажівок з людьми.