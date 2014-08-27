ООН: Бойовики на сході України винні у вбивствах, викраденнях і тортурах

Проросійські бойовики, які діють на сході України, причетні до численних порушень прав людини включно із убивствами, викраденнями і тортурами. Вони також мають «стабільне постачання» сучасної зброї та боєприпасів.

Про це йдеться в доповіді місії спостерігачів ООН, яка складається з 34 осіб, інформує Радіо Свобода з посиланням на Reuters.

Від початку боїв у середині квітня кількість загиблих зросла щонайменше до 2200 осіб. Щодня в середньому гине щонайменше 36 людей, відзначають експерти.

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«Збройні групи і далі вдаються до фізичних і психологічних тортур, жорстокого поводження, страт, убивств, викрадень та інших серйозних порушень прав людини», – твердять автори доповіді і додають, що порушення є «непропорційними щодо цивільних осіб».

За даними експертів ООН, у полоні бойовиків у період від 16 липня до 17 серпня перебували щонайменше 468 людей.