У Перевальськ прибули найманці з Сербії - військовий журналіст
15:57, 27 серпня 2014Політика
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В місто Перевальськ, яке знаходиться у Луганській області, прибули бойовики з Сербії.
На карті позначено місцезнаходження населеного пункту Перевальськ
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військовий журналіст Роман Бочкала. Читайте такожСербія може ввести покарання для громадян, які воюють на сході України
"Голос з Перевальська. Луганська область. П'ятий день як місто наводнили бойовики з Сербії. Напружена ситуація з продовольством", - пыдкреслив журналіст.
За його словами, кілограм гречки в місті коштує 40 гривень. Мобільний зв'язок практично не працює, інтернет теж. Українські телеканали глушать.
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