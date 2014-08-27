У Перевальськ прибули найманці з Сербії - військовий журналіст

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військовий журналіст Роман Бочкала. Читайте такожСербія може ввести покарання для громадян, які воюють на сході України

"Голос з Перевальська. Луганська область. П'ятий день як місто наводнили бойовики з Сербії. Напружена ситуація з продовольством", - пыдкреслив журналіст.

За його словами, кілограм гречки в місті коштує 40 гривень. Мобільний зв'язок практично не працює, інтернет теж. Українські телеканали глушать.