Черновецький: мій син ніколи у своєму житті не бачив зброї

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заперечує участь свого сина, депутата Київради Степана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, в бійці з перестрілкою в одеському барі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи замішаний його син у подіях, які сталися в ніч на 2 липня в одному з барів Одеси, коли було застосовано вогнепальну зброю і постраждали люди, мер сказав: «Я не знаю про що мова, якщо чесно, мене це не хвилює. Все, що я знаю про свого сина, - те, що він добрий, хороший хлопець і більше нічого особливого… Мій син ніколи не бачив у своєму житті зброї. Це дурниці», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також сказав, що ні він, ні його син не відповідають один за одного, зокрема син за нього - так точно, наголосив мер. Але при цьому додав, що може сказати єдине: «я пишаюся своїм сином».

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, Степан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ніколи не пройде мимо, якщо когось кривдять, і він завжди спроможний захистити свою честь.

«Ні він, ні я - ні при чому. Це сто відсотків. Все інше брехня», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.