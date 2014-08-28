Стали відомі подробиці загибелі Семенюк-Самсоненко

Як повідомляє ТСН, дзвінок на пульт чергового надійшов близько 18:00 в середу, 27 серпня.

В будинку в селі Чайка Київської області, де була знайдена мертвою Семенюк-Самсоненко, проводять слідчі дії.

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За попередніми даними, Семенюк-Самсоненко померла від вогнепального поранення в голову. Поруч з її тілом було знайдено рушницю. Слідство зараз розглядає дві основні версії: вбивство та суїцид.

Водночас, ведуча "5 каналу" Тетяна Даниленко в Twitter написала, що Семенюк була дуже віруючою людиною. "Самогубство сюди погано в'яжеться" - додала вона.