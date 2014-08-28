Активісти пікетують Міноборони з вимогою надіслати підкріплення до Іловайська (фоторепортаж)

Активісти проводять мітинг під будівлею Міністерства оборони.

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