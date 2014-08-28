Активісти пікетують Міноборони з вимогою надіслати підкріплення до Іловайська (фоторепортаж)

14:15, 28 серпня 2014
Політика
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Активісти проводять мітинг під будівлею Міністерства оборони.

hromadske.tv

Близько 300 осіб пікетують будівлю Міністерства оборони у Києві.

Матері та дружини бійців АТО біля будівлі Міністерства оборони перекрили проїжджу частину, рух транспорту на перетині Повітрофлотський проспект - вулиця Лукашевича неможливий.

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Голова люстраційного комітету при Кабінеті міністрів України Єгор Соболєв ще вчора озвучив три вимоги:

1. Деблокувати Іловайськ.

2. Танки та артилерію - батальйонам.

3. Відставка міністра оборони Валерія Гелетея.

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