Активісти пікетують Міноборони з вимогою надіслати підкріплення до Іловайська (фоторепортаж)
14:15, 28 серпня 2014Політика
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Активісти проводять мітинг під будівлею Міністерства оборони.
hromadske.tv
Близько 300 осіб пікетують будівлю Міністерства оборони у Києві.
Матері та дружини бійців АТО біля будівлі Міністерства оборони перекрили проїжджу частину, рух транспорту на перетині Повітрофлотський проспект - вулиця Лукашевича неможливий.
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Голова люстраційного комітету при Кабінеті міністрів України Єгор Соболєв ще вчора озвучив три вимоги:
1. Деблокувати Іловайськ.
2. Танки та артилерію - батальйонам.
3. Відставка міністра оборони Валерія Гелетея.
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