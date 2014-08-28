ЦВК необхідно понад 980 млн. гривень на підготовку та проведення виборів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення одноголосно прийнято під час сьогоднішнього засідання Центрвиборчкому.

"За розрахунками ЦВК, потреба у видатках на підготовку і проведення позачергових виборів народних депутатів 26 жовтня цього року становить 976 млн 400 тис. грн", - сказала замголови ЦВК Жанна Усенко-Чорна.Читайте такожВ Україні стартувала виборча кампанія до Верховної Ради

При цьому, за її словами, з урахуванням модифікації інформаційно-аналітичної системи «Вибори», згідно з розрахунками ЦВК, необхідно 980 млн 880 тис. грн, виходячи з того, що у виборчих бюлетенях буде не більш як 20 політичних партій та 25 кандидатів у народні депутати.

За словами Усенко-Чорної, у ЦВК ці кошти розраховують отримати впродовж найближчих двох днів.Читайте такожПрезидент розпустив Раду і звернувся до українців. Текст. Відео

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 27 серпня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради сьомого скликання та призначення на 26 жовтня позачергових виборів.