Великобританія погрожує Росії новими санкціями

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

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Росія повинна зупинити переміщення бронетехніки через її кордон в Україну і стати на шлях політичного врегулювання конфлікту. В іншому випадку вона поплатитися новими санкціями, сказав прем'єр-міністр Великобританії.

"Недостатньо приїхати на переговори в Мінськ, коли російські танки продовжують перетинати кордон України. Це повинно негайно припинитися", - підкреслив британський прем'єр.

"Ми закликаємо Росію піти іншим шляхом і знайти політичне вирішення кризи. Якщо Росія не зробить цього, вона може не сумніватися, що наслідки будуть ще більш серйозні", - підкреслив він.