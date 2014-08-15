Порошенко та Кемерон обговорили ситуацію на Донбасі

Як повідомляє прес-служба президента України, британський Прем’єр ще раз запевнив у своїй твердій та послідовній підтримці України та дій Президента. Він також поцікавився питанням щодо гуманітарної допомоги, що прямує до Луганська.

Президент поінформував про останній розвиток подій, а також про те, що українська частина міжнародної гуманітарної допомоги в рамках місії Червоного Хреста прямує до Луганська.

Порошенко висловив занепокоєння ситуацією на кордоні, зокрема, тим, що через відкриту частину кордону в Україну продовжує надходити важка військова техніка та озброєння з Росії.

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Кемерон повідомив, що Великобританія готова фінансово підтримати Україну в рамках програми в один мільярд фунтів стерлінгів, які вона виділяє для гуманітарної допомоги ООН.