Путін закликав терористів випустити українських військових з оточення

Про це йдеться у його зверненні до проросійських бойовиків, яке оприлюднене в ніч на п'ятницю.

Наводимо повний текст його звернення:

"Очевидно, що ополчення досягло серйозних успіхів у припиненні силової операції Києва, що несе смертельну небезпеку для населення Донбасу, і вже призвела до величезних жертв серед мирних мешканців.

В результаті дій ополчення велика кількість українських військовослужбовців, що беруть участь у військовій операції не за своїм бажанням, а виконуючи наказ, потрапила в оточення.

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Я закликаю сили ополчення відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, які опинилися в оточенні, для того, щоб уникнути безглуздих жертв, надати їм можливість безперешкодно вийти з району бойових дій, возз'єднатися зі своїми сім'ями, повернути їх матерям, дружинам і дітям, терміново надати медичну допомогу пораненим в результаті військової операції.

Російська сторона, у свою чергу, готова і буде надавати гуманітарну допомогу населенню Донбасу, яке страждає від гуманітарної катастрофи.

Я знову закликаю владу України негайно припинити бойові дії, зупинити вогонь, сісти за стіл переговорів з представниками Донбасу, вирішувати всі проблеми, що накопичилися виключно мирним шляхом".