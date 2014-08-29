Російські танки вже під Маріуполем – ЗМІ

Неподалік міста зафіксовано 60 російських танків, повідомляє ТСН.ua.

Наразі російські бойові групи вирушають із Новоазовська на Маріуполь. Вони обстріляли з мінометів блокпост українських силовиків у селі Безіменне. За даними розвідки, росіяни закріпилися в цьому селі і зараз знаходяться в 20 км від Маріуполя.

Читайте такожРосіяни укріплюються в Новоазовську та готують новий наступ"Нам приходиться постійно змінювати позиції, тому що корегувальники наводять на нас вогонь супротивника. Ми тільки що затримали корегувальника, який наводив на нас установку "Град", - розповідає один з українських бійців.

Читайте такожБойовики пообіцяли виконати наказ Путіна - кажуть, що випустять українських військових з оточення"З боку Росії зайшло 50 танків, а в нас 7 РПГ. Усе, більше нічого в нас проти танків немає. Є іще "Мухи" та АКМ 62-го року випуску", - каже інший військовий.

За словами українських бійців, ніякі "ополченці" проти них не воюють.

"Йде російське вторгнення, це однозначно. Ми вчора в цьому пересвідчилися, коли в Новоазовськ увійшли російські танки, з російськими прапорами та солдатами", - розповідають військові.