Російські танки вже під Маріуполем – ЗМІ
Поблизу Маріуполя російські військові готують черговий плацдарм для просування вглиб України.
Неподалік міста зафіксовано 60 російських танків, повідомляє ТСН.ua.
Наразі російські бойові групи вирушають із Новоазовська на Маріуполь. Вони обстріляли з мінометів блокпост українських силовиків у селі Безіменне. За даними розвідки, росіяни закріпилися в цьому селі і зараз знаходяться в 20 км від Маріуполя.
Читайте такожРосіяни укріплюються в Новоазовську та готують новий наступ"Нам приходиться постійно змінювати позиції, тому що корегувальники наводять на нас вогонь супротивника. Ми тільки що затримали корегувальника, який наводив на нас установку "Град", - розповідає один з українських бійців.
Читайте такожБойовики пообіцяли виконати наказ Путіна - кажуть, що випустять українських військових з оточення"З боку Росії зайшло 50 танків, а в нас 7 РПГ. Усе, більше нічого в нас проти танків немає. Є іще "Мухи" та АКМ 62-го року випуску", - каже інший військовий.
За словами українських бійців, ніякі "ополченці" проти них не воюють.
"Йде російське вторгнення, це однозначно. Ми вчора в цьому пересвідчилися, коли в Новоазовськ увійшли російські танки, з російськими прапорами та солдатами", - розповідають військові.