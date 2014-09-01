Росія виступає проти консультацій учасників Будапештського меморандуму - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільному брифінгу для преси з міністром закордонних справ Норвегії Борге Бренде.

“В сенсі статуту ООН, в сенсі міжнародного права, кожен факт обстрілу з російської території, поява кожного російського солдата на українській території є актом агресії проти України і міжнародне співтовариство має належним чином відреагувати на це”, - сказав Клімкін.

Читайте такожРішучі дії ЄС можуть зупинити агресію Росії проти України - ПорошенкоВін підкреслив, що Україна сьогодні послідовно працює з міжнародним співтовариством в різних форматах, формуючи таку реакцію світу на події в Україні.

Серед іншого Україна хоче провести консультації з країнами — гарантами Будапештського меморандуму, хоча Росія виступає проти цього.

Читайте такожМЗС проведе консультації з підписантами Будапештського меморандумуКлімкін нагадав про візит президента України Петра Порошенка до Брюсселю, а також намір Порошенка відвідати саміт НАТО в Уельсі.

“Ми використовуємо всі можливі майданчики”, - зауважив міністр.

Клімкін підкреслив, що Україна хоче достукатись до кожної країни, кожного громадянина цих країн, хоч би якою мовою вони розмовляли. “Щоб кожен розумів, що ці події - це не стосовно Донбасу і не стосовно лише Донецька і Луганська, це навіть не тільки стосовно України, це стосовно миру і стабільності на Європейському континенті і в цілому. І саме в цих рамках ми рухаємось”, - сказав Клімкін.

Довідка. Будапештський меморандум - договір, підписаний 5 грудня 1994 року Україною, США, Росією та Великою Британією. Три останні країни гарантували Україні безпеку, дотримання її суверенітету та територіальної цілісності в обмін на відмову від ядерного статусу.