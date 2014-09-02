Турчинов оголосив про закриття четвертої сесії ВР та відкриття п'ятої

Як передає кореспондент УНІАН, під час закриття сесії Турчинов зазначив, що на тлі буремних подій “парламент спромігся продемонструвати результативну роботу”.

Він додав, що у порівнянні з попередньою сесією парламент розглянув “утричі більше законопроектів, більшість з яких носили стратегічний доленосний характер”.

Спікер додав, що за 73 пленарних засідання депутати розглянули 1908 законопроектів, з яких 167 прийнято в цілому та 47 законопроектів схвалено в першому читанні.

“Важливим здобутком четвертої сесії вважаю відновлення українським парламентом дії Конституції України, яка під тиском колишнього президента була незаконно скасована. Рішення парламенту про відновлення Конституції України прийнято на вимогу українського народу конституційною більшістю у 306 голосів”, - нагадав Турчинов.

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Також, Турчинов відкрив п’яту сесію парламенту сьомого скликання.

На відкритті сесії Національний заслужений академічний народний хор ім. Григорія Верьовки виконав Державний Гімн України та “Молитву за Україну”.