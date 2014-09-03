Німеччина надішле в Україну бронежилети та медикаменти - Меркель
01:32, 03 вересня 2014Політика
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Німеччина надасть Україні бронежилети, медичне обладнання та забезпечить польові госпіталі
Німеччина надішле в Україну бронежилети та медикаменти / Фото УНІАН
Про це заявила Канцлер ФРН Ангела Меркель під час засідання фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, передає BBC Україна.
При цьому очільниця німецького уряду сказала, що "особисто" подбає про це постачання.
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Україна вже кілька місяців очікує 20 тисяч бронежилетів з Німеччини, які замовило міністерство оборони, однак виникли проблеми з отриманням експортного дозволу.
Раніше Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком пообіцяла сприяти у питанні надання фінансової допомоги Україні та гуманітарної допомоги для Донбасу.
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