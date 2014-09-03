Німеччина надішле в Україну бронежилети та медикаменти - Меркель

Про це заявила Канцлер ФРН Ангела Меркель під час засідання фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, передає BBC Україна.

При цьому очільниця німецького уряду сказала, що "особисто" подбає про це постачання.

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Україна вже кілька місяців очікує 20 тисяч бронежилетів з Німеччини, які замовило міністерство оборони, однак виникли проблеми з отриманням експортного дозволу.

Раніше Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком пообіцяла сприяти у питанні надання фінансової допомоги Україні та гуманітарної допомоги для Донбасу.