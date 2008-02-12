Зварич побачив, як у Раді крига трохи скресла

"Можна говорити про те, що крига вже трохи скресла. На засіданні керівників фракцій ми домовилися про розблокування роботи Верховної Ради", - сказав офіційному сайту блоку "Наша Україна - Народна Самооборона" заступник голови фракції Роман Зварич.

"Це рішення керівників усіх фракцій. Сьогодні о 16-й відкриється засідання Верховної Ради, на якому ми розглянемо низку неполітичних питань", - сказав політик.

"Ймовірно, це наслідки стрімкого падіння рейтингу Партії регіонів. Зрозуміло, для них це блокування стало сильним ударом по політичному реноме. Адже вони йшли на вибори, обіцяючи, що будуть забезпечувати конструктивну співпрацю, системність у роботі і таке подібне. Ця системність за їхньою версією звелася до того, що ми сьогодні вони перетворили сесійний зал на якийсь цирк", - сказав Роман Зварич.