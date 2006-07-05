Подробиці знайомства Ющенка з Фірташем

Радник Президента України Михайло ДОРОШЕНКО підтверджує, що саме він привів до Віктора ЮЩЕНКА співвласника компанії “РосУкрЕнерго” Дмитра ФІРТАША.

В інтерв’ю інтернет-виданню “Українська правда” М.ДОРОШЕНКО розповів, що після другого туру президентських виборів 2004 року на нього «вийшов» Д.ФІРТАШ.

За словами М.ДОРОШЕНКА, він зустрівся з Д.ФІРТАШЕМ, оскільки той пояснив, що це - питання "національної безпеки", воно "дуже важливе для України".

Як зауважив радник глави держави, «Д.ФІРТАШ розповів, що у 2004 році постачання газу до України було через "РосУкрЕнерго". Враховуючи ситуацію після другого туру виборів, деякі політики почали звертатися до Д.ФІРТАША з пропозиціями: «Якщо ти хочеш і в 2005 році працювати по газу з Україною», то один каже – «давай мені 15% того газу, що на вході в Україну», інший каже – «давай мені 20%», третій каже - «давай мені 30%».

М.ДОРОШЕНКО зазначив, що це були пропозиції від різних людей, прізвища яких він називати не може. За його словами, ці люди, користуючись революційною ситуацією, хотіли "потягнути" це питання на себе і заробити великі гроші.

«ФІРТАШ мені каже: "Уявляєте, що це буде? Приходить нова влада, і ці хлопці починають один поперед другого бігти, щоб заробити більше, намагатися підняти ціни. Це буде такий дерибан! Він так вдарить по Україні, що для нової влади це буде, може, найбільший удар!»,- сказав М.ДОРОШЕНКО.

За його словами, він передав зміст цієї проблеми В.ЮЩЕНКУ і той погодився зустрітися з Д.ФІРТАШЕМ. Зустріч М.ДОРОШЕНКА, В.ЮЩЕНКА та Д.ФІРТАША відбулася у грудні 2004 року і йшлося «тільки про одне - у випадку, якщо Президентом стане ЮЩЕНКО, то буде працювати система, яка працювала перед тим - весь газ з Росії буде надходити до «Нафтогазу».

«ФІРТАШУ треба було це підтвердження, більше нічого. Я вважаю, що у той час дійсно йшлося про долю України»,- додав М.ДОРОШЕНКО.

Він нагадав, що у 2005 році була нормальна ситуація з газом, нормальні ціни, стабільне постачання, а після тієї зустрічі він не мав жодного відношення до питань постачання газу.

«Після тієї зустрічі я жодними газовими питаннями не займався, а на цей рік уже укладалася зовсім інша угода», - сказав М.ДОРОШЕНКО.

На запитання, чи розумів В.ЮЩЕНКО під час розмови, що Д.ФІРТАШ має частку в «РосУкрЕнерго», М.ДОРОШЕНКО відповів: «Про це не йшлося. Говорилося про те, що система постачання газу в Україну тільки буде працювати через «Нафтогаз».