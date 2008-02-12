Зустріч Ющенка і Путіна триває вже третю годину
15:43, 12 лютого 2008Політика
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Розмова була запланована на півтори години
У Москві вже третю годину триває зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Президента РФ Володимира ПУТІНА.
Як передає кореспондент УНІАН, зустріч розпочалась о 12.30 за київським часом і була запланована на півтори години.
Як повідомляв УНІАН, після зустрічі глав держав заплановано проведення засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.
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