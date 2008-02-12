Зустріч Ющенка і Путіна триває вже третю годину

У Москві вже третю годину триває зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Президента РФ Володимира ПУТІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч розпочалась о 12.30 за київським часом і була запланована на півтори години.

Як повідомляв УНІАН, після зустрічі глав держав заплановано проведення засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.