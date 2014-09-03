До зони АТО вирушили 70 бійців батальйону "Київщина"

Про це УНІАН повідомили у ВЗГ ГУМВС України в Київській області.

«Понад 70 добровольців у повній екіпіровці проводжали з плацу Училища професійної підготовки працівників міліції, розташованого у селі Новосілки Київської області, керівництво головного управління міліції столичного регіону та заступник голови облдержадміністрації Дмитро Христюк», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБатальйон "Прикарпаття" вивели із зони АТО, щоб відновити боєздатністьЗа словами заступника керівника міліції Київської області Григорія Розума, цього разу бойовий підрозділ поповнили новачки, що за своєю професійною підготовкою готові нести службу поряд з усіма бійцями, які вже не вперше їдуть у зону проведення антитерористичної операції.

Читайте такожБатальйон «Донбас» доукомплектують і озброять технікою - ГеращенкоЗапаси провіанту, товари першої необхідності, військове спорядження привезуть із собою добровольці для підтримки та допомоги тим правоохоронцям, які несуть службу з охорони громадського порядку у зоні збройного конфлікту на сході України.