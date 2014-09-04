Порошенко сьогодні візьме участь у саміті НАТО

Як повідомляє прес-служба глави держави, у Південному Уельсі у місті Ньюпорт Порошенко візьме участь у саміті НАТО.

Нагадаємо, сьогодні у Великобританії розпочинається дводенний саміт НАТО. Очікується, що головну увагу оборонний альянс присвятить збройному конфлікту на сході Україні і затвердить план посилення присутності НАТО вздовж східних кордонів.Читайте такожОбама: НАТО має взяти зобов'язання по модернізації сил безпеки України

Україна сподівається на саміті отримати статус спеціального партнера Альянсу, а також отримати статус ключового союзника США.

1 вересня Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що говоритиме з Україною про членство в Альянсі тоді, коли вона змінить свій позаблоковий статус. Він також заявляв, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу, якщо вона цього захоче та виконає необхідні критерії.

Нагадаємо, 30 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала повідомлення партії "Батьківщина" про проведення зборів громадян щодо всеукраїнського референдуму стосовно вступу України до НАТО.

Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що кабінет міністрів внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування позаблокового статусу України та про відновлення курсу країни на членство в НАТО.

Вступ України до НАТО підтримують 44% українців, 35% - були б проти цього, 22% - не визначилися.