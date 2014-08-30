ЦВК зареєструвала ініціативу ”Батьківщини” щодо референдуму про вступ України до НАТО
19:57, 30 серпня 2014Політика
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Центральна виборча комісія зареєструвала повідомлення партії ”Батьківщина” про проведення зборів громадян щодо всеукраїнського референдуму стосовно вступу України до НАТО.
Ініціативу про референдум щодо НАТО офіційно зареєстровано / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, «відповідно до законодавства, це є першим кроком для проведення референдуму за народною ініціативою».
Згідно з повідомленням, збори громадян відбудуться у п`ятницю, 5 вересня.
Раніше лідер партії ”Батьківщина” Юлія Тимошенко заявила, що її політична сила має намір організувати якнайшвидший збір необхідних підписів з тим, щоб референдум щодо вступу до НАТО відбувся одночасно з достроковими парламентськими виборами 26 жовтня.
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