Голову РДА Новоазовська відправили у відпустку: його пост зайняв представник "ДНР" - ЗМІ

В Новоазовську призначили нового голову райдержадміністрації - представника "ДНР".

Про це 0629 повідомив голова Новоазовської адміністрації Олег Сидоренко.

За його словами, вчора йому довелося піти у відпустку. Його кабінет, а також пост прихильники "ДНР" передали іншій людині. Кому саме - Сидоренко не знає.

Навчальний процес в Новоазовську так і не стартував. Раніше передбачалося, що діти підуть до школи з 10 вересня, але тепер і ця дата під питанням.

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Як зазначив Сидоренко, в самому Новоазовську зараз спокійно, але іноді чутні звуки пострілів і вибухів.

Як повідомив у мережі "Фейсбук" представник батальйону "Азов" Андрій Дзіндзя, міліція Новоазовська перейшла на бік окупантів.

“За достовірними даними стало відомо, що міліція Новоазовська отримала заробітну плату від окупантів в рублях - в перерахунку на гривню - 7000 грн.! - заявив Дзіндзя. - І не просто отримали, а розписалися у відомостях. Також стало відомо, що начальник міліції Моргун повернувся в Новоазовськ, з якого втік, коли увійшли російські війська - йому пропонували заробітну плату в розмірі 80000 рублів, і він нібито відмовився. Думаю, після повернення Новоазовська, всі міліціонери, які отримали хабар від російських окупантів, будуть звільнені. Їм доведеться трохи посидіти в тюрмі".

Олег Сидоренко цю інформацію спростував. За його словами, міліція міста працює в штатному режимі, служить Україні і захищає місто від мародерства.