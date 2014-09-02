У Новоазовську бойовики пограбували місцеві банківські відділення

Про це йдеться у повідомленні на сайті РНБО.

У Новоазовську терористи пограбували місцеві банківські відділення. Через це в місті призупинено соціальні виплати, існує дефіцит продуктів харчування, залишки продаються за завищеними цінами.Читайте такожПідрозділи збройних сил РФ зафіксовані в 10 населених пунктах Донбасу

Нагадаємо, у захопленому місті Новоазовськ Донецької області російські військові роздають місцевим жителям інструкції з правилами поведінки.