У Новоазовську бойовики пограбували місцеві банківські відділення
13:30, 02 вересня 2014Політика
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У Новоазовську бойовики пограбували місцеві банківські відділення
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні на сайті РНБО.
У Новоазовську терористи пограбували місцеві банківські відділення. Через це в місті призупинено соціальні виплати, існує дефіцит продуктів харчування, залишки продаються за завищеними цінами.Читайте такожПідрозділи збройних сил РФ зафіксовані в 10 населених пунктах Донбасу
Нагадаємо, у захопленому місті Новоазовськ Донецької області російські військові роздають місцевим жителям інструкції з правилами поведінки.
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