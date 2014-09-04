Для Росії зараз важливо програти війну з Україною - Зубов
Звільнений з МГИМО професор Андрій Зубов стверджує, що для Росії важливо програти війну з Україною, щоб уникнути долі вигнанця і стати на шлях європейського розвитку.
Про це науковець розповів в інтерв'ю журналу "Новое Время".
Говорячи про підтримку України, Зубов зазначив, що "ті, хто в Росії співчуває Україні, співпереживають своєму власному майбутньому і майбутньому всіх країн колишнього СРСР".
"Ми дивимося на вас з очікуванням, що з перемогою України процес звільнення від радянського стане незворотним. Ви - авангард загального пострадянського руху", - говорить Зубов.
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Вчений зазначає, що ситуація з Росією, яка не хоче випускати Україну зі сфери свого впливу, нагадує Югославію.
"Сербський народ почав криваву війну, захищаючи імперські ідеали. Але демократичні цінності перемогли. Хорватія і Боснія стали незалежними, Сербія теж тепер йде в ЄС. А Мілошевич помер на лаві підсудних. Думаю, результат у нашій війні буде таким самим", - говорить Зубов.