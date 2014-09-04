Затримано бойовиків "ДНР", яких підозрюють у вбивстві прокурора на Дніпропетровщині

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Шкіряк розповів про деталі затримання підозрюваних у вбивстві.

“31 серпня на блокпосту у Херсонській області було зупинено автомобіль, яким керував громадянин Пронь. В салоні перебував також громадянин Макуха. В ході огляду автомобіля слідчими СБУ було виявлено 2 автомати, 2 багнет-ножа та дві маски з прорізами для очей, а також рукавчики та камуфляжна форма і посвідчення терористичної організації «ДНР» на імена Макухи та Проня, а також в автомобілі знайшли свідоцтво про реєстрацію автомобіля прокурора Гузеєва і ключі від його авто”, - сказав Шкіряк.

Читайте такожУ Луганську бойовики вбили почесного консула ЛитвиВін також додав, що ГУ МВС у Херсонській області відкрило кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтями 263 та 238 Кримінального кодексу України.

Громадян затримані.

Читайте такожСБУ викрила інженера, який передавав бойовикам переговори підрозділів АТОПід час допитів вони повідомили, що входили до складу «ДНР», а після того як залишили Слов'янськ, прямували у Миколаївську область. Під час переїзду до Миколаївської області вони у селищі Покровське Дніпропетровської області, представившись бійцями Збройних сил, зупинили автомобіль прокурора Гузеєва, та, погрожуючи йому зброєю, від'їхали на його автомобілі до лісосмуги, де пострілом у спину вбили прокурора. Після цього чоловіки почали пересуватись на його автомобілі, на якому й були затримані на блокпосту на Херсонщині.

Тіло прокурора було знайдено 1 вересня під час проведення оперативно-слідчих дій на місці злочину.