Міністр оборони Німеччини скептично оцінила мирний план Путіна

12:56, 04 вересня 2014
Політика
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Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Лайен скептично оцінила представлений президентом РФ Володимиром Путіним план мирного вирішення ситуації на Донбасі, закликавши дочекатися реальних кроків з боку росіян.

Германия скептически оценила план Путина, и ждет от него реальных шагов / фото adelante.biz.ua

Про це міністр сказала в інтерв'ю німецькому каналу ZDF перед від'їздом на саміт НАТО. "Я б хотіла, щоб план з семи пунктів був сигналом надії... (проте) в минулому Путін так часто щось говорив, а потім робив щось навпаки, що зараз я б хотіла почекати і побачити, чи будуть після слів вчинки", - сказала вона.

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Міністр також зазначила, що німецький уряд не планує змінювати свою раніше озвучену позицію і поставляти зброю в Україну, пояснивши це тим, що конфлікт на Донбасі можна вирішити виключно дипломатичним шляхом. "Німецький уряд виключив можливість поставок зброї Україні та це й надалі актуально, оскільки цей конфлікт не можна розв'язати з допомогою військових методів", - сказала вона.

Міністр сказала, що введені Заходом санкції "сильно вдарили по Росії", і в той же час зазначила, що необхідно вести діалог з російською владою для вирішення кризи на Донбасі "за столом переговорів".

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