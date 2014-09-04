Міністр оборони Німеччини скептично оцінила мирний план Путіна
Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Лайен скептично оцінила представлений президентом РФ Володимиром Путіним план мирного вирішення ситуації на Донбасі, закликавши дочекатися реальних кроків з боку росіян.
Про це міністр сказала в інтерв'ю німецькому каналу ZDF перед від'їздом на саміт НАТО. "Я б хотіла, щоб план з семи пунктів був сигналом надії... (проте) в минулому Путін так часто щось говорив, а потім робив щось навпаки, що зараз я б хотіла почекати і побачити, чи будуть після слів вчинки", - сказала вона.
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Міністр також зазначила, що німецький уряд не планує змінювати свою раніше озвучену позицію і поставляти зброю в Україну, пояснивши це тим, що конфлікт на Донбасі можна вирішити виключно дипломатичним шляхом. "Німецький уряд виключив можливість поставок зброї Україні та це й надалі актуально, оскільки цей конфлікт не можна розв'язати з допомогою військових методів", - сказала вона.
Міністр сказала, що введені Заходом санкції "сильно вдарили по Росії", і в той же час зазначила, що необхідно вести діалог з російською владою для вирішення кризи на Донбасі "за столом переговорів".