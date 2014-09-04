Міністр оборони Німеччини скептично оцінила мирний план Путіна

Про це міністр сказала в інтерв'ю німецькому каналу ZDF перед від'їздом на саміт НАТО. "Я б хотіла, щоб план з семи пунктів був сигналом надії... (проте) в минулому Путін так часто щось говорив, а потім робив щось навпаки, що зараз я б хотіла почекати і побачити, чи будуть після слів вчинки", - сказала вона.

Читайте такожПутін розповів про сім пунктів свого мирного плану для Донбасу

Міністр також зазначила, що німецький уряд не планує змінювати свою раніше озвучену позицію і поставляти зброю в Україну, пояснивши це тим, що конфлікт на Донбасі можна вирішити виключно дипломатичним шляхом. "Німецький уряд виключив можливість поставок зброї Україні та це й надалі актуально, оскільки цей конфлікт не можна розв'язати з допомогою військових методів", - сказала вона.

Міністр сказала, що введені Заходом санкції "сильно вдарили по Росії", і в той же час зазначила, що необхідно вести діалог з російською владою для вирішення кризи на Донбасі "за столом переговорів".