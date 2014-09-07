Штаб оборони Маріуполя: ситуація під контролем, стрілянина затихла

Про це повідомляє 0629 з посиланням на штаб оборони Маріуполя.

Сьогодні було порушено оголошене перемир'я, заявили в штабі.

Читайте такожБойовики обстрілюють сили АТО, незважаючи на оголошене перемир'я - Тимчук"Маріуполь атакували. Війська витримали і дали тверду відсіч агресорам. Всі служби міста у повній готовності. Гаряча лінія приймає масу дзвінків. Ситуація під контролем військових. О 00.20 стрілянина затихла. У разі продовження всі будуть повідомлені додатково", - цитує видання слова представників штабу.

Нагадаємо, раніше з'явилося повідомлення про артилерійські обстріли в районі мікрорайону "Східний".