Штаб оборони Маріуполя: ситуація під контролем, стрілянина затихла
01:14, 07 вересня 2014Політика
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Українські війська витримали атаку і дали відсіч нападникам під Маріуполем.
REUTERS
Про це повідомляє 0629 з посиланням на штаб оборони Маріуполя.
Сьогодні було порушено оголошене перемир'я, заявили в штабі.
Читайте такожБойовики обстрілюють сили АТО, незважаючи на оголошене перемир'я - Тимчук"Маріуполь атакували. Війська витримали і дали тверду відсіч агресорам. Всі служби міста у повній готовності. Гаряча лінія приймає масу дзвінків. Ситуація під контролем військових. О 00.20 стрілянина затихла. У разі продовження всі будуть повідомлені додатково", - цитує видання слова представників штабу.
Нагадаємо, раніше з'явилося повідомлення про артилерійські обстріли в районі мікрорайону "Східний".
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