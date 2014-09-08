Екс-міністр оборони очікує повномасштабного вторгнення Росії

Про це заявив екс-міністр оборони Ігор Тенюх в ефірі 5 каналу, повідомляє Крым.Реалии.

За його словами, Криму взимку виживати без зв'язку з материковою Україною дуже складно. При цьому він не виключає можливості авіанальотів на українські міста.

Читайте такожТарута розповів подробиці вторгнення РФ в Україну 24 серпня«Ми реально повинні готувати всю державу й населення до повномасштабного вторгнення Росії. Це не означає, що всі повинні йти на фронт, але ми повинні призначати в кожному місті відповідальних за підготовку населення до авіанальотів. Об'єднати все управління в руках Генштабу, який буде відповідати за всі процеси. Дай Бог, щоб це перемир'я відбулося, але не варто думати, що Путін відмовиться від своїх планів», - зазначає Тенюх.

Читайте такожBloomberg: Україна попереджає про найжахливіший європейський конфлікт з часів Другої світовоїКрім того, за словами Тенюха, Росія вже видає на Донбасі паспорти, щоб зробити з регіону деяку подобу Абхазії. Україна, на його думку, повинна відповісти на це ефективною підготовкою до повномасштабного вторгнення.