ЦВК зареєструвала ще 16 кандидатів у народні депутати

Як передає кореспондент УНІАН, усі ці кандидати балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування на позачергових виборах 26 жовтня.

Кандидатом в окрузі № 20 (Волинська область) зареєстровано народного депутата Сергія Мартиняка (безпартійний).

В окрузі № 32 (Дніпропетровська область) зареєстровано Ірину Туровську (підприємець, безпартійна).

В окрузі № 67 (Житомирська область) зареєстровано народного депутата Віктора Розвадовського (безпартійний).

В окрузі № 98 (Київська область) зареєстровано народного депутата Сергія Міщенка (безпартійний).

В окрузі № 103 (Кіровоградська область) зареєстровано Івана Жилку (доцент Академії прокуратури, безпартійний).

В окрузі № 114 (Луганська область) зареєстровано Миколу Гапочку (член Селянської партії).

В окрузі № 116 (Львівська область) зареєстровано Дмитра Разумовського (директор ТОВ "Юридична компанія "Закон і захист", безпартійний).

В окрузі № 132 (Миколаївська область) зареєстровано Василя Копацину (голова наглядової ради "Компанія "Український будівельник", безпартійний).

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В округах Одеської області зареєстровано 4 кандидатів: в окрузі № 135 - Володимира Рондіна (директор проекту "Інтерпоінт девелопмент", безпартійний); в окрузі № 136 - Олександра Мантеєва (перший заступник начальника - начальник слідчого відділення управління МВС на Південно-Західній залізниці, безпартійний); в окрузі № 138 - Володимира Туріца (голова Овідіопільської райдержадміністрації, безпартійний); в окрузі № 140 - Василя Гуляєва (сільський голова Молодіжного, безпартійний).

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В окрузі № 152 (Рівненська область) зареєстровано Святослава Євтушенка (директор "САНКОМ-Рівне, гендиректор "УКРЕКО-ІНДАСТРІ", член НРУ).

В окрузі № 188 (Хмельницька область) зареєстровано народного депутата Сергія Лабазюка (безпартійний).

В окрузі № 203 (Чернівецька область) зареєстровано Івана Семенюка (гендиректор "Роднічка", безпартійний).

В окрузі № 207 (Чернігівська область) зареєстровано народного депутата Ігоря Рибакова (безпартійний).