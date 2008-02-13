Начальник СІЗО №13: поки Рудьковський усім задоволений

Начальник СІЗО №13 Олександр Балдук в інтерв`ю "Делу" розповів про умови утримання Миколи Рудьковського

"Це тримісна камера, розташована в санчастині. У ній, окрім колишнього міністра транспорту і зв`язку, сидить ще одна людина. Справа в тому, що ми маємо право селити увязнених поодинці тільки в особливих випадках - коли вони оголошують голодовку або за ухвалою прокурора".

На питання, як довго Микола Рудьковський перебуватиме в СІЗО, Олександр Балдук відповів:

"Наскільки я знаю, адвокати ув`язненого готують апеляцію. Все залежить від того, яким буде її результат. Поки Микола Рудьковський всім задоволений".

Родичі екс-міністра ще не відвідували:

"Ні, адже Рудьковського привезли тільки у понеділок. А всі питання про побачення вирішує слідчий. Тільки з його дозволу можлива зустріч з увязненим. Вчора вранці йому принесли «передачку», - розповів начальник СІЗО.

Щодо рівня медичного обслуговування в ізоляторі Олександр Балдук відзначив:

"У нас працює більше 20 медиків, але цього мало. Потрібно додати ще, принаймні, 4-5. І не фельдшерів, а лікарів, які могли б чергувати в нічний час".