Російські журналісти дізналися, хто фінансує ДНР

Журналісти РБК провели розслідування, в результаті якого з'ясувалося, що фонд Святителя Василія Великого, опікунську раду якого очолює бізнесмен Костянтин Малофєєв, фінансував терористів на Донбасі.

Малофєєв потрапив під санкції Євросоюзу і Канади, а в Україні проти нього порушено справу про сприяння терористам.

Фонд Малофєєва тривалий час проводив акції "в підтримку біженців з України", але за фактом передавав кошти і продукти терористам.

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Фонд має офіційну домовленість з владою ДНР. 17 червня гендиректор фонду Зураб Чавчавадзе і тодішній прем'єр ДНР Олександр Бородай уклали угоду про співпрацю. Згідно документу (є у РБК), сторони домовилися про «спільну організацію збору гуманітарної допомоги на території Російської Федерації і її безоплатну передачу населенню, яке проживає в районах, охоплених гуманітарною катастрофою».

«Ця організація запропонувала взяти на себе якусь діяльність з надання гуманітарної допомоги, і я підписав угоду», - пояснив РБК Бородай.

Співпрацював з фондом Малофєєва і так званий гуманітарний батальйон «Новоросія». За даними «ІА Новоросія», він підпорядковується безпосередньо колишньому міністру оборони ДНР Ігорю Стрелкову, а керує діяльністю батальйону екс-міністр закордонних справ ДНР Губарєва Катерина - дружина колишнього «народного губернатора» області Павла Губарєва. Помічниця Губаревой підтвердила РБК, що «батальйон» співпрацює з фондом Святителя Василія Великого, а за коментарями направила до «командира батальйону» Ірини Дубогрей.

За словами Дубогрей, «батальйон» акумулює допомогу на своїх складах в Ростові-на-Дону, а потім перекидає вантажі на Донбас - у тому числі обмундирування та спорядження. Вантажі доставляються на склад уряду ДНР для мирних жителів і на склад Міноборони ДНР для ополчення. За літо в ДНР відправили 576 т вантажів. «З фондом Святителя Великого у нас було разове співпрацю по медичному обладнанню», - зазначила Дубогрей, але зазначила, що в основному працює з іншими фондами.

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Інший партнер фонду Малофєєва - Фонд земляцтва Донбасу під керівництвом Олександра Ферберта (офіційно взаємодіє з комітетом при Раді Федерації по підтримці жителів південного сходу України), одна з головних організацій, що надають допомогу в Україну. Два фонди домовилися про співпрацю в липні на зустрічі, організованій представником ДНР в Москві Андрієм Родкіним. Як випливає з прес-релізу на сайті фонду Малофєєва, сторони вирішили допомагати один одному транспортом та складськими приміщеннями, причому виконавчий директор фонду Святителя Василя Олександр Гришунін назвав свою організацію «федеральним гуманітарних оператором ДНР».

Ферберт розповідав РБК, що він звертається до фонду Малофєєва за тими чи іншими товарами, якщо вони потрібні жителям Донбасу, а своїх товарів у фонду не вистачає.

Допомагає фонд Малофєєва і грошима, випливає з бесіди РБК з Денисом Назаровим, який очолює комітет гуманітарного забезпечення ДНР. «Знаю точно, що цей фонд виділяв кошти на те, щоб вивезти звідси біженців, але не виключаю, що і гумпомощь вони теж привозили», - каже Назаров.

У прес-службі самого фонду Малофєєва наполягають, що він тільки допомагає біженцям і тільки на території Росії. Це ж стверджує представник Малофєєва, підкреслюючи, що він не підтримує контакти з лідерами невизнаних республік, а був добре знайомий тільки з Бородаєм.

Але про підтримку Малофєєвим Новоросії говорять і її прихильники, і її керівники, і їх супротивники - київські влади.

«Фонд Святителя Василія Великого привозив гуманітарку прямо в Донецьк», - впевнено заявив РБК спікер парламенту самопроголошеної Новоросії Олег Царьов.

«Такої централізованої, такої об'ємної, постійної і масштабної допомоги, яку надавав фонд Святителя Василія Великого, ніде не було», - стверджує лідер Міжнародного євразійського руху Олександр Дугін, чиї соратники також беруть участь в доставці речей, грошей та обмундирування ополченцям. Зі слів Дугіна випливає, що саме Малофєєв - один з головних спонсорів самопроголошених республік: «у певний момент ця допомога стала вирішальною і в Криму, і в Новоросії».