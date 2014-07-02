Царьова оголошено в міждержавний розшук

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у Міністерстві внутрішніх справ України.

“Царьова оголошено у міждержавний розшук”, - зазначив співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, проти екс-депутата від Партії регіонів Царьова відкрито кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму.

3 червня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення Царьова до кримінальної відповідальності та його арешт.

25 червня у Луганську було створено так званий Союз народних республік (СНР), до складу якого ввійшли терористичні організації «Луганська народна республіка» та «Донецька народна республіка», тимчасову раду союзу очолив Царьов.