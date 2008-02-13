Тимошенко вітає всіх з ”великою перемогою демократичної команди”

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає газові домовленості під час візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Москви достойною перемогою всієї демократичної команди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

«Під час візиту Президента України до РФ все ж таки прийнято рішення про прибирання усіх посередників, у тому числі тіньових, корумпованих, з газового ринку України. Я вважаю, що це є велика перемога демократичної команди», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр також вважає, що нові газові домовленості між Україною і Росією стануть ще одним кроком для наведення порядку і детінізації газового ринку України.

«Наш уряд включиться у роботу з підписання нових прямих угод про постачання газу між «Нафтогазом» з РАТ «Газпром» і зробить усе для того, щоб відновити потужність «Нафтогаз України». Це достойна перемога, і я хотіла би всіх привітати, а далі нам потрібно продовжити та посилити цю роботу», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ додав, що під час візиту В.ЮЩЕНКА до Москви усі директиви, які напрацював Кабмін на позачерговому засіданні 11 лютого, були реалізовані та чітко зафіксовані на переговорах.

Головне, на його думку, що Україна розраховуватиметься за спожитий у жовтні-грудні 2007 року газ за цінами 2007 року. Водночас, правоохоронні органи та Контроль-ревізійне управління продовжуватимуть виявлення причин, які призвели до формування боргів.

«Зараз керівництво «Нафтогазу» і «Газпрому» чітко зафіксують ці цифри (боргів – УНІАН) для того, щоб їх оформити і почати працювати за розрахунками», - додав О.ТУРЧИНОВ.

Перший віце-прем’єр також нагадав, що під час переговорів у Москві було задекларовано ціну на природний газ у 2008 рік у розмірі 179,5 доларів за тисячу кубометрів.

«Ця ціна повністю влаштовує нашу сторону і більше того, російська сторона з розумінням ставиться до того, що відносини між нашими державами повинні позбутися тіньових складових, зокрема, «УкрГазЕнерго», та укладати прямі контракти на постачання газу по 179,5 доларів за тисячу кубометрів газу», - пояснив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на переговорах у Москві, які проводили Президенти України і РФ Віктор ЮЩЕНКО і Володимир ПУТІН, а також - керівники НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» Олег ДУБИНА та Олексій МІЛЛЕР, сторони домовилися змінити оператора постачань імпортного природного газу до України. Замість RosUkrEnergo - СП "Газпрому" з українськими бізнесменами - оператором буде створене на паритетних початках спільне підприємство "Газпрому" та НАК "Нафтогаз України". Збутом газу на українському ринку займатиметься також СП цих двох компаній. Зараз цим займається "УкрГаз-Енерго" - СП RosUkrEnergo і "Нафтогазу".

За словами О.ДУБИНИ, 14 лютого буде підписано перші документи щодо створення спільних підприємств «Газпрому» і «Нафтогазу України».

Крім того, президенти України і Росії домовилися, що Україна, починаючи з 14 лютого, почне погашати «газові» борги за листопад-грудень 2007 року.

Раніше «Газпром» заявив, що заборгованість України за поставлений російський газ з 1 січня 2008 р. наближається до 500 млн. дол., а загальний прострочений борг сягнув 1,5 млрд. дол.