Путін захотів познайомитися з кореспонденткою УНІАН

Президент РФ Володимир ПУТІН підтверджує побоювання Росії з приводу можливого вступу України до НАТО, хоча й визнає, що це є суверенним правом України.

На цю тему російський лідер говорив, відповідаючи на запитання журналістки УНІАН під час спільної з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ прес-конференції. Президент РФ вислухав журналістку і запитав: "Вас як звати?" - "Олена", - відповіла Гітлянська. В.ПУТІН запропонував кореспондентці уявити, що в місті Севастополі, «місті нашої російсько-української бойової морської слави буде база НАТО». «Як це емоційно сприйматиметься в Україні і в Росії? Ви усвідомлюєте це?», - запитав Президент Росії.

При цьому він зазначив, що Росія хоче розвивати дружні відносини з усіма країнами світу, а також з НАТО.

Водночас В.ПУТІН підкреслив, що Росія не має наміру ставати членом Північноатлантичного альянсу.

«Тому що вступ до такого блоку означає обмеження суверенітету держави. Якщо Україна готова обмежити свій суверенітет, то це, звичайно, справа України», - сказав В.ПУТІН.

При цьому В.ПУТІН підкреслив, що Росія не має права втручатися у внутрішні справи України, але вона звертає увагу України на те, що такі обмеження суверенітету призводять до певних наслідків.

За словами В.ПУТІНА, йому страшно уявити, що Росія буде вимушена направити свої ракети у бік України. «Не тільки сказати, подумати страшно, що Росія у відповідь на подібне розміщення (баз НАТО – УНІАН) - і відкидати це теоретично не можна - націлить на Україну свої ударні ракети», - сказав В.ПУТІН.

«Ось, що нас турбує», - додав він.

В.ПУТІН висловився за відкрите обговорення цього питання з українськими партнерами. Він додав, що говорив сьогодні про це з В.ЮЩЕНКОМ.

У свою чергу, Президент України підкреслив, що будь-які дії нашої країни у відносинах з НАТО не направлені проти інших країн і, в першу чергу, Росії. Він висловив зацікавленість у діалозі з Росією із цього приводу.

Також В.ЮЩЕНКО нагадав положення української Конституції, яка не дозволяє розміщувати військові бази інших держав на території України.