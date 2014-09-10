У будівлі ЦВК вибухівки не знайдено - міліція
15:27, 10 вересня 2014Політика
0 0
Працівники вибухотехнічної служби не знайшли вибухівки в приміщенні ЦВК.
У ЦВК не знайшли вибухівки / Фото УНІАН
Вибухотехнічні служби не виявили вибухонебезпечних предметів, перевіривши приміщення Центральної виборчої комісії після анонімного дзвінка про замінування.
Читайте такожЦВК "замінували": почалася евакуація співробітників
Про це УНІАН повідомили в столичному главку міліції.
“Будь-яких вибухових пристроїв в приміщенні ЦВК після обстеження не виявлено”, - зазначили в міліції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter