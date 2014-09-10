У будівлі ЦВК вибухівки не знайдено - міліція

Вибухотехнічні служби не виявили вибухонебезпечних предметів, перевіривши приміщення Центральної виборчої комісії після анонімного дзвінка про замінування.

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Про це УНІАН повідомили в столичному главку міліції.

“Будь-яких вибухових пристроїв в приміщенні ЦВК після обстеження не виявлено”, - зазначили в міліції.