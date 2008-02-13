Кумами Третьякова будуть Зейналов і людина-сюрприз

Алла Третьякова спростовує інформацію деяких ЗМІ про те, що хрещеними батьками її новонароджених синів Єгора і Данила будуть народні депутати Микола Мартиненко і Давид Жванія. Про це вона сказала в інтерв`ю виданню «VIP-ua».

Алла повідомила, що вони з чоловіком, народним депутатом від НУНС Олександром Третьяковим, вибрали в куми колегу Едуарда Зейналова і ще одну людину, ім`я якої поки тримається у секреті. «Ми з чоловіком вирішили, що хрещеними батьками будуть наш давній друг Едуард Зейналов і ще одна близька людина. Це поки сюрприз», - сказала вона.

Нагадаємо, що раніше деякі ЗМІ повідомили про те, що хреститимуть новонароджених дітей Третьякових народні депутати Микола Мартиненко і Давид Жванія .

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