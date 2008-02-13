Томенко заявляє, що регіонали розблокували роботу ВР заради бізнес-інтересів Ахметова

Останні події у Верховній Раді засвідчують існування реальної кризи у роботі парламенту.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН заявив народний депутат, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО.

За словами М.ТОМЕНКА, вчорашнє «розблокування Партією регіонів на півтори години роботи ВР засвідчило, що існує серйозна політична криза».

Депутат зазначив, що це пов’язано з тим, що сьогодні «олігархічні складові» політичних фракцій домінують при ухваленні рішень парламенту.

За словами М.ТОМЕНКА, це показало вчорашнє голосування по внесенню змін до Господарсько-процесуального кодексу України.

«Не таємницею, що Партія регіонів намагалася захистити «Дніпроенерго» контрольний пакет акцій, який належить фірмам Ріната АХМЕТОВА, напередодні рішень Господарської палати Верховного Суду України», - сказав він.

Зокрема, він наголосив, що для того, аби не допустити повернення у державну власність контрольного пакету «Дніпроенерго», фракція Партії регіонів разом зі своїми союзниками «пішла простим, але конкретним шляхом», намагаючись ліквідувати господарську палату ВСУ.

М.ТОМЕНКО нагадав, що не вистачило лише декількох голосів для внесення відповідних змін до Господарсько-процесуального кодексу.

Він також додав, що фракція Партії регіонів наполягає, аби на найближчому пленарному засіданні ВР першим питанням були розглянуті зміни до відповідного документу.

«Виходить, що НАТО, кульки і плакати - для народу, а «Дніпроенерго» - для себе», - сказав М.ТОМЕНКО.

Крім того, він наголосив, що фракція Партії регіонів поміняла нібито принципову позицію щодо НАТО на приватні речі, пов’язані з бізнесом Р.АХМЕТОВА.

«Якщо і надалі бізнес керуватиме парламентом, то Верховна Рада не матиме шансів стати представницьким органом», - додав він.