Мороз сказав, що спільного у Рудьковського з Тимошенко

Стан здоров`я екс-міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, який перебуває в Лук’янівському СІЗО №13, залишається незадовільним. Про це УНІАН повідомила його прес-секретар Вікторія БУТЕНКО.

За її словами, М.РУДЬКОВСЬКОМУ необхідні перев`язки, постійний медичний контроль. «Шви йому не зняті, незважаючи на те, що це треба було зробити ще у вівторок, 12 лютого», - сказала прес-секретар.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України, лідер партії Олександр МОРОЗ сказав журналістам, що «у нас не стоїть питання про виключення М.РУДЬКОВСЬКОГО з партії, і ніколи воно не виникало». За його словами, акції протесту, які проходять під стінами СІЗО, більшою мірою направлені на захист прав людини, які грубо порушуються. «Думка захисту РУДЬКОВСЬКОГО взагалі не враховувалася, не додані до справи важливі документи, не прийнято до уваги, що РУДЬКОВСЬКИЙ попереджав слідство про місце свого перебування», - сказав О.МОРОЗ.

За його словами, «коли Юлія ТИМОШЕНКО сиділа в цьому ж Лук’янівському СІЗО, де тепер утримується РУДЬКОВСЬКИЙ, то громадськість її підтримувала не як лідера «Батьківщини», а як людину, з якою обійшлися незаконно».

О.МОРОЗ нагадав, що «тоді соціаліст Валентина СЕМЕНЮК боролася за її звільнення, пропонуючи взяти ТИМОШЕНКО на поруки, хоча Юлія Володимирівна не була представником нашої політичної сили». «І це була не політична акція, не партійна підтримка, а вимога дотримуватися прав людини, поважати закон і право в Україні», - сказав лідер СПУ.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про утримання під вартою М.РУДЬКОВСЬКОГО. Таким чином, було задоволено подання прокуратури міста Києва, яка просила змінити М.РУДЬКОВСЬКОМУ запобіжний захід з підписки про невиїзд на арешт.

Стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО порушено кримінальну справу за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України).