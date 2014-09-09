Місія ОБСЄ зафіксувала 11 вибухів біля Маріуполя

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

"8 серпня в Маріуполі між 4:15 і 4:20 спостерігачі чули 11 вибухів, вірогідно від використання установки залпового вогню "Град" або артилерійських обстрілів на схід від міста, а також ще 2 вибухи о 7:45 у північно-східній частині міста", - йдеться в повідомленні.

Також ОБСЕ повідомляє, що українська армія встановила блокпост біля села Гнутове (в 22 км від Маріуполя), під час відвідування якого, представників ОБСЄ поінформували, що в селі Павлополь (в 30 км від Маріуполя) був висаджений міст.

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Також спостерігачі відвідали Сєвєродонецьк і Лисичанськ (обидва - Луганська область). Дорогою в ці міста об 11:45 було чути обстріли з невизначеної відстані й напрямку.

В Донецьку, між 19:23 і 19:39 спостерігачі чули до півдня від міста близько 10-15 пострілів.