Єхануров їде на батьківщину Тимошенко

Сьогодні, 14 лютого, міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ здійснює робочу поїздку на Дніпропетровщину.

Як передає кореспондент УНІАН, у Дніпропетровську міністр оборони планує провести робочу зустріч з головою обласної державної адміністрації Віктором БОНДАРЕМ. За підсумками зустрічі Ю.ЄХАНУРОВ та В.БОНДАР планують підписати Угоду щодо удосконалення механізму співробітництва між Міністерством оборони України та Дніпропетровською обласною державною адміністрацією.

Також Ю.ЄХАНУРОВ планує відвідати конструкторське бюро “Південне”, де візьме участь у нараді щодо стану виконання дослідно-конструкторської роботи зі створення багатофункціонального ракетного комплексу “Сапсан”.

Перебуваючи у Павлограді, міністр оборони планує ознайомитися з виробничими потужностями з утилізації боєприпасів Павлоградського хімічного заводу та взяти участь у спільній нараді з питань подальшого збільшення обсягів утилізації боєприпасів та виконання інших робіт в інтересах Збройних cил України.

У селищі Гвардійському глава оборонного відомства ознайомиться з бойовим потенціалом та умовами проходження служби військовослужбовців 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади, а також візьме участь у нараді з керівним складом 6-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України.

Наприкінці робочої поїздки Ю.ЄХАНУРОВ планує зустрітися з митрополитом Дніпропетровським та Павлоградським Іринієм.