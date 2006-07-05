На острові Зміїний з`явиться населений пункт

Рішення про створення населеного пункту Білий на острові Зміїний прийняли сьогодні депутати Одеської обласної ради за результатами розгляду звернення Вілковської міської і Кілійської районної рад.

Як передає кореспондент УНІАН, метою створення населеного пункту, йдеться в рішенні облради, «є забезпечення необхідних умов для розвитку наукового туризму і рибальства, а також для забезпечення нормальних умов життєдіяльності людей, які проживають на острові».

Облрада клопотатиме перед Верховною Радою України про затвердження назви населеного пункту Білий як такої, що відповідає історичній назві острова.

Депутати облради також ухвалили рішення про виділення 200 тис. грн. на облаштування цього населеного пункту.

З проханням виділити кошти звернувся до сесії облради в.о. голови облдержадміністрації Микола ЗВЯГІНЦЕВ. Він підкреслив, що без цих грошей не можна замовити проектно-кошторисну документацію для робіт з облаштування селища.

Депутати внесли відповідні зміни до обласного бюджету на поточний рік.

Ще 300 тис. грн. буде виділено з державного бюджету.