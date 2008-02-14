Нафтогаз погасив понад 500 млн. грн. заборгованості за газ

Сьогодні НАК «Нафтогаз України» погасив частину боргу за отриманий газ від «УкрГазЕнерго».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

За даними прес-служби, сума перерахованих коштів становить понад 500 млн. грн. Це заборгованість, що документально підтверджена станом на 1 листопада 2007 року.

Таким чином, доручення Президента України Віктора ЮЩЕНКА розрахуватися за спожитий газ виконується, підкреслили в прес-службі. Борг за листопад і грудень 2007 року, про що домовилися під час переговорів у Москві Президенти України та РФ, «УкрГазЕнерго» ще не погасило.

Голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА передав усі документи про сплату керівництву «Газпрому», додали в прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Президенти України і Росії 12 лютого домовилися, що Україна, починаючи з 14 лютого, почне гасити «газові» борги за листопад-грудень 2007 року.

Як раніше заявляв «Газпром», заборгованість України за поставлений російський газ з 1 січня 2008 р. наближається до 500 млн. дол., а загальний прострочений борг з постачання газу досяг 1,5 млрд. дол.