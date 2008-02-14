Нунсівці зробили зауваження Яценюку

Народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Тарас СТЕЦЬКІВ вважає, що парламент може зібратися на пленарне засідання не раніше вівторка, 19 лютого.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

«Сесія має шанси відкритися тільки у вівторок», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

За його словами, члени НУ-НС говорили Арсенію ЯЦЕНЮКУ, що він, як голова ВР, «повинен був безпосередньо виконувати свої обов’язки, тобто кожного ранку о 10 годині він повинен хоча б був робити спробу зайти в сесійну залу і робити спробу відкрити сесійне засідання».

«А така поведінка робить ситуацію не зрозумілою», - додав він.

Т.СТЕЦЬКІВ зауважив, що «ні сьогодні, ні завтра сесії не буде, і зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ також є під питанням, оскільки опозиція не відмовляється від своїх вимог щодо відкликання підпису, референдуму в цьому році».

Він наголосив, що за такої ситуації «відпадає й сенс у зустрічі (керівників парламентських фракцій - УНІАН) з Президентом, бо сторони в черговий раз повторять свої помилки».

Т.СТЕЦЬКІВ вважає, що до вівторка Партія регіонів має чітко і ясно осмислити свою поведінку й «або продовжувати цю деструктивну діяльність і продовжувати закопувати себе далі політично, електорально, або погоджуватись на компроміс».

На його думку, коаліція може піти тільки компроміс щодо прийняття постанови, у якій передбачається проведення референдуму безпосередньо перед вступом України до НАТО. За його словами, інших компромісів бути не може.

Т.СТЕЦЬКІВ не виключає, що в нинішньому блокуванні роботи ВР «є елементи гри». «Є певні фігури досить високого масштабу, які все-таки пробують грати закулісну гру, спрямовану на розвал демократичної коаліції», - зауважив він.

В той же час депутат додав, що в даній ситуації йдеться не про першу особу, тобто не про Президента України безпосередньо. Т.СТЕЦЬКІВ наголосив, що ця гра не може мати жодних наслідків, оскільки коаліція проявить досить витримки, «щоб не дати себе розхитати з середини».

Він наголосив, що створення широкої коаліції є неможливим. «В них ні за яких обставин не набирається варіант на широку коаліцію», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ, додавши, що «це безперспективна гра». За його словами, уряд має достатньо важелів для роботи і мінімум 2-4 місяці може працювати в такому режимі.

Депутат переконаний, що з кожним днем у Партії регіонів буде «наростати критична маса поміркованої частини депутатів, які шукатимуть компроміс для того, щоб вийти із цього блокування (парламенту)».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні пленарне засідання ВР не розпочалося через блокування трибуни та президії ВР представниками Партії регіонів.