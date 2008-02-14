Ющенко і Путін навіть не обговорювали ультиматуми “Газпрому”

Президенти України Віктор ЮЩЕНКО і РФ Володимир ПУТІН на зустрічі в Москві 12 лютого навіть не обговорювали ультиматуми “Газпрому”

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив журналістам заступник голови Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.

Зокрема, за його словами, незважаючи на те, що на момент початку переговорів між Президентами України і Росії існували певні ультиматуми з боку “Газпрому”, що стосуються припинення постачань газу Росії в Україну, розмова між В.ЮЩЕНКОМ і В.ПУТІНИМ “не мала ніяких ультимативних елементів”.

“Президенти навіть не коментували гіпотетичної можливості припинення постачань газу”, - підкреслив О.ЧАЛИЙ.

Як повідомлялося, "Газпром" 7 лютого оголосив, що з 11 лютого може припинити постачання газу в Україну. За даними російської компанії, на даний момент в Україні "осіло" 1,5 мільярда кубометрів газу з РФ, і заборгованість за нього наближається до 500 мільйонів доларів. Загальний прострочений борг по постачаннях газу в Україну досяг уже 1,5 мільярда доларів.