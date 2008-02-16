Партія регіонів не веде переговорів з Балогою

В ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профиль» екс-керівник штабу Партії регіонів Борис Колесников заявив, що у Партії регіонів немає інтенсивного діалогу з Віктором Балогою. «Я б не сказав, що у нас є інтенсивний діалог з Балогою. Є якісь ситуативні моменти, в яких представники різних партій можуть порадитися. У нас інтенсивніший діалог із спікером Верховної Ради і в ході останньої кризи з керівництвом «Нашої України», але ніяк не з Балогою», – сказав Колесников.