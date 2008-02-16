Керівництво СІЗО не пускає Рудьковського на операцію

Екс-міністру Миколі Рудьковському лікарі призначили ще одну операцію. Але у СІЗО попри попередні гарантії керівництва відмовляються відпускати в’язня до медичної установи. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Рудьковського.

До екс-міністра, попри його письмове прохання про виклик лікарів, медиків не пустили. Відповідний акт склав адвокат Олексій Бон юк.

Адвокат екс-міністра подав скаргу до прокуратури міста Києва і Державного департаменту виконання покарань. Наразі адвокати намагаються вручити представникам СІЗО клопотання про доставку Рудьковського до лікарні під охороною, “проте вони відмовляються навіть прийняти” документ, стверджують у прес-службі.

У прес-службі також повідомили, що 15 лютого 2008 року, на клопотання адвоката Миколи Рудьковського “прокуратура міста Києва надала дозвіл на перебування Рудьковського в стаціонарі під охороною для проведення передопераційної підготовки відповідно до рекомендацій лікарів. Операція попередньо призначена на 17 лютого”.

За даними прес-служби Рудьковського, “керівництво СІЗО запевнило, що вранці 16 лютого, Миколу Рудьковського буде доставлено до медичної клініки, але порушило всі взяті на себе зобов’язання”.

Нагадаємо, що у п’ятницю ввечері на території приватної медичної клініки “Борис” сталася бійкаміж депутатами-регіоналами та співробітниками служби виконання покарань, які привезли Рудьковського для медичного огляду та зняття післяопераційних швів.