У клініці ”Борис” регіонали побилися з конвоєм за Рудьковського

У клініці "Борис", куди в п’ятницю привезли екс-міністра транспорту Миколу Рудьковського, сталася бійка.

Про це повідомив ведучий програми "Свобода" Савік Шустер в ефірі програми в п’ятницю ввечері.

За його словами, у лікарні знаходяться народні депутати від Партії регіонів Нестор Шуфрич, Володимир Сівкович і Владислав Лук’янов.

Шустер пообіцяв оприлюднити у програмі відео бійки.

Водночас, як повідомляють джерела "Української правди", бійка сталася під час того як представники служби виконання покарань намагалися забрати Рудьковського назад до СІЗО. Народні депутати наполягали на тому, щоб екс-міністр залишився у лікарні. Однак після бійки його все ж забрали до Лук`янівського СІЗО.

Джерела УП також стверджують, що відео бійки не буде оприлюднено через домовленість народних депутатів із прокуратурою, згідно з якою, якщо не буде розголосу в ЗМІ цієї бійки, Рудьковського до 10 години ранку суботи відпустять із СІЗО знову до лікарні.

Пізніше ведучий Савік Шустер підтвердив інформацію про домовленість не оприлюднювати відео. Він зазначив також, що в результаті бійки "приміщення лікарні дуже постраждало".

Українська правда